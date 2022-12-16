ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН СИСТЕМ ОЧИСТКИ ВОДЫ
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info@ruswater.com
Санкт-Петербург, Россия, 194044
Нейшлотский переулок, д. 15 Б
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Ваш город
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Москва
Сравнение
0
Отложенные
0
Корзина
0
Войти
8 (812) 702-80-28
8 (812) 702-80-28
8 (800) 707-28-70
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Радиологический анализ
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Анализ природной воды
Анализ котловой воды
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Магистральная очистка
Бытовой обратный осмос
Для дачи
Механическая очистка
Очистка воды от железа
Очистка воды от извести
Системы 5 в 1
Угольная очистка воды
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Умягчение воды
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Станции сорбционной очистки
Непрерывное умягчение воды
Станции обезжелезивания воды
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Каталог
Бытовые фильтры
Питьевые фильтры
Магистральные фильтры
Детали и запчасти
Наборы и комплекты
Пурифайеры
Пурифайеры напольные
Пурифайеры настольные
Фильтры для пурифайеров
Запчасти для пурифайеров
Коттеджные фильтры
Аэрационные колонны
Механическая очистка
Осадочные фильтры
Сорбционные фильтры
Умягчители воды
Фильтры PH коррекции
Фильтры обезжелезивания
Фильтры для очистки воды из колодца
Фильтры для очистки воды из скважины
Фильтры для очистки воды на даче
Комплектующие
+ ЕЩЕ 7
Системы RusWater
Системы RusWater в сборе
Фильтры RusWater
Комплекты загрузки
Промышленные фильтры
Дисковые системы и станции
Магистральные фильтры
Мешочные фильтры
Мультипатронные фильтры
Обратный осмос
Станции непрерывного умягчения
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Ионообменная смола
Многофункциональная засыпка
Осадочные загрузки
Соль таблетированная
Уголь активированный
Комплекты засыпок
+ ЕЩЕ 5
Водоснабжение
Насосное оборудование
Комплектующие к насосам
Баки и емкости
Обвязка для скважин
Системы дозации
Системы в сборе
Дозирующие насосы
Миксеры
Баки для реагентов
Водосчетчики
Комплектующие
+ ЕЩЕ 2
Химические реагенты
Биоциды для систем охлаждения
Реагенты для водоподготовки
Реагенты химической очистки
Теплохладоносители
Оборудование для промывки
Элиминейторы
Аксессуары и комплектующие
Акции
Анализ воды
По типу
Химический анализ
Бактериологический анализ
Радиологический анализ
По источнику
Анализ воды из колодца
Анализ воды из скважины
Анализ природной воды
Анализ котловой воды
Полезная информация
Гигиенические показатели
Бесплатный анализ воды
Специальное предложение для УК, ЖК, ТСЖ
Системы очистки
Для квартиры
Очистка питьевой воды
Магистральная очистка
Бытовой обратный осмос
Для дачи
Механическая очистка
Очистка воды от железа
Очистка воды от извести
Системы 5 в 1
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Для коттеджа
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Аэрация воды
Обеззараживание воды
Комплексные решения
Сорбционная очистка
Грубая очистка воды
Обратный осмос
Для промышленности
Модульные системы водоочистки
Станции сорбционной очистки
Непрерывное умягчение воды
Станции обезжелезивания воды
Водоподготовка
По отраслям
Для социальной сферы
В коммунальном хозяйстве
В энергетике
Для производства
Химводоподготовка
ХВП оборотных систем
Водно-химический режим котлов
Водоподготовка для котельных
Сервис
Услуги
Монтаж и пусконаладка
Подбор оборудования
Проектирование
Сервисное обслуживание
Водоснабжение
Водоснабжение из колодца
Водоснабжение населенных пунктов
Обустройство скважины
Системы автономного водоснабжения
Скважина на два дома
Чистка оборудования
Промывка котлов
Промывка теплообменников
Промывка систем отопления
Автоматизация систем управления
АСУ ТП объектов водоснабжения
АСУ ТП водоподготовки
Для офиса и HoReCa
Монтаж пурифайеров
Сервисное обслуживание пурифайеров
Компания
О компании
Дипломы и сертификаты
Для дилеров
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Выполненные проекты
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Статьи
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Пурифайеры настольные
Фильтры для пурифайеров
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Очистка питьевой воды
Магистральная очистка
Бытовой обратный осмос
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Для дачи
Механическая очистка
Очистка воды от железа
Очистка воды от извести
Системы 5 в 1
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В энергетике
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Химводоподготовка
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Химводоподготовка
ХВП оборотных систем
Водно-химический режим котлов
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Монтаж и пусконаладка
Подбор оборудования
Проектирование
Сервисное обслуживание
Водоснабжение
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Водоснабжение
Водоснабжение из колодца
Водоснабжение населенных пунктов
Обустройство скважины
Системы автономного водоснабжения
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Чистка оборудования
Промывка котлов
Промывка теплообменников
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Контактная информация
Санкт-Петербург, Россия, 194044
Нейшлотский переулок, д. 15 Б
info@ruswater.com
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Бытовая система Гейзер Аллегро П с обратным осмосом и помпой бак 12л
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с 16.12.22 по 11.01.23
Режим работы в предпраздничные и праздничные дни
16-17.04.2022
27-я Международная Строительная Выставка Строим Дом
20 января 2022
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25 августа 2021
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05 августа 2021
ООО "Клёкнер Пентапласт Рус"
"На Ваш запрос относительно использования на предприятии ООО "Клёкнер Пентапласт Рус" промывки технологического оборудования компанией ООО "Русватер" сообщаем следующее:
ООО "Клёкнер Пентапласт Рус" - Производитель жесткой ПВХ-пленки для упаковки пищевой,...
Отзыв полностью
16 декабря 2020
Акционерное общество "Бизнес-центр "Аквилон"
"Компанией ООО "Русватер" была произведена безразборная химическая промывка системы отопления четырех корпусов АО БЦ "Аквилон".
Оптимальный подбор химии и алгоритма промывки позволил эффективно очистить внутреннюю поверхность...
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23 декабря 2020
Акционерное общество "Полиметалл Инжиниринг"
"Акционерное общество "Полиметалл Инжиниринг" благодарит коллектив ООО "Русватер" за плодотворное сотрудничество в области поставки, установки и обслуживания пурифайеров, марки Ecotronic для нашей компании. Высокое качество, ...
Отзыв полностью
11 июня 2021
Общество с Ограниченной Ответственностью "Петербургский завод прецизионных сплавов"
"Вот уже пятый год мы осуществляем периодическую промывку водяной системы охлаждения преобразователей ТПЧ 800, крышки и бустеров ваккумной печи с помощью фирмы Русватер.
Плодотворное сотрудничество в этом направлении позволяет добиться оптимальной...
Отзыв полностью
29 июля 2019
АО "Северсталь-СМЦ-Всеволожск"
"В рамках нашего сотрудничества специалистами компании "Русватер" был выполнен значительный объем работ, связанных с диагностированием, обслуживанием и наладкой существующего оборудования системы водоподготовки для нужд производства.
Специалистами ...
Отзыв полностью
ООО "Эдельвейс Л"
"Компания ООО Эдельвейс Л выражает свою благодарность ООО Русватер за взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество в течении нескольких лет.
В продукции ООО Эдельвейс Л содержится комплекс минералов, который добывается из природного "подземного озера"...
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01 ноября 2016
Группа "ИЛИМ" производственное предприятие "Илим Гофра"
"Выражаем благодарность специалистам ООО "Русватер" за качественную и своевременную работу по подбору, поставке и наладке установки обратного осмоса производительностью 0.5 м3/час для системы увлажнения воздуха на предприятии ОАО "Илим...
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15 апреля 2017
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
"Выражаем благодарность коллективу компании ООО "Русватер" за качественную и своевременную работу по подбору, поставке, монтажу и наладке системы очистки воды производительностью 3 м3/час для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд Учебно-оздоровительной...
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01 февраля 2019
Компания ООО "ПромЭнерго"
"ООО "ПромЭнерго" выражает благодарность ООО "Русватер" за добросовестную работу, профессиональный подход к подбору и поставке обратноосмотических систем очистки воды для нужд наших заказчиков.
Заказы всегда были исполнены в установленный срок. Заказанное оборудование...
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ООО "Аиркат Климатехник" для музея современного искусства "Эрарта"
"ООО "Аиркат Климатехник" выражает свою признательность компании ООО "Русватер" за работы по подготовке высококачественной воды методом обратного осмоса для нужд музея современного искусства Эрарта.
Специалисты компании "Русватер" проявили себя как ...
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